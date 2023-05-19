Первый спутник Ростовской области запустят с космодрома "Восточный" 27 июня

ArcCube-01 предназначен для школьных экспериментов по организации защищенного канала передачи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Первый космический спутник Ростовской области ArcCube-01 запустят на орбиту с космодрома "Восточный" 27 июня, он предназначен для школьных экспериментов по организации защищенного канала передачи, сообщили в пятницу в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"На сегодня установлена дата пуска - 27 июня 2023 года, в рамках которого с космодрома "Восточный" полетит первый донской космический аппарат. Остались финальные мероприятия - транспортировка, подготовка и интеграция контейнера с аппаратом на ракету-носитель", - привели в сообщении слова общественного советника губернатора Ростовской области Антона Алексеева.

Отмечается, что спутник ArcCube-01 предназначен для школьных экспериментов по организации защищенного канала передачи. Он будет обеспечивать вещание ключевой последовательности в радиолюбительском диапазоне частот. "Космический аппарат представляет из себя 3U-кубсат отечественного производства с габаритами 30 см х 10 см х 10 см. Его планируют вывести на высоту порядка 550 км", - уточнили в министерстве.

Управление аппаратом после его выхода на орбиту Земли будет осуществляться из специально созданного центра управления, расположенного в Ростове-на-Дону.

Ростовская команда организации "Фирон" в партнерстве с Центром космических технологий "Арктурус" НИИ "Спецвузавтоматика" в 2021 году выиграла конкурс по федеральной программе "Дежурный по планете" от Фонда содействия инновациям и получила грант на реализацию космического проекта, которым стал первый ростовский спутник ArcCube-01. Презентация готового аппарата состоялась в августе 2021 года в правительстве Ростовской области.