Космонавты рассказали школьникам, как им удается пользоваться в интернете в невесомости

Дмитрий Петелин также сообщил учащимся, что после возвращения на Землю космонавты иногда продолжают "передавать друг другу предметы по воздуху" и роняют их, пока вновь не привыкнут к гравитации

МКС, 21 мая. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) пообщались из космоса с учащимися школы №285 Санкт-Петербурга, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, сеанс радиолюбительской связи прошел в рамках эксперимента "О Гагарине из космоса". "Сейчас современные технологии позволяют пользоваться спутниковым интернетом. Естественно, все это идет через компьютер на Земле. У нас есть планшеты, на них мы можем так же "серфить", - поделился со школьниками Петелин.

Он рассказал учащимся, что после возвращения на Землю космонавты иногда продолжают "передавать друг другу предметы по воздуху" и роняют их, пока вновь не привыкнут к гравитации.

Сеанс связи со школьниками окончился, когда МКС пролетала над Каспийским морем.

Эксперимент "О Гагарине из космоса" подразумевает передачу с борта МКС по радиолюбительскому каналу связи на наземные приемные станции изображений, фотоматериалов, посвященных жизни и деятельности первого космонавта Юрия Гагарина.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.