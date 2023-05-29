29 мая, 02:20

Китайский корабль "Шэньчжоу-16" стартует 30 мая

Экипаж будет состоять из трех тайконавтов

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Космический корабль "Шэньчжоу-16" со сменным экипажем стартует к китайской орбитальной станции 30 мая в 09:31 по пекинскому времени (04:31 мск) с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР. Об этом, как передало Центральное телевидение Китая, объявил представитель Управления программы пилотируемых космических полетов КНР в понедельник на пресс-конференции на космодроме.

Экипаж корабля будет состоять из трех тайконавтов: Цзин Хайпэн (командир экипажа), Чжу Янчжу и Гуй Хайчао.

Китайская станция "Тяньгун" находится на высоте примерно 400 км. Станция рассчитана на трех человек, до шести - на короткое время при смене экипажа. Масса комплекса, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. 

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