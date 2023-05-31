Ученый заявил об отсутствии у NASA свидетельств существования внеземной жизни

Такое заявление в ходе телефонного брифинга сделал старший сотрудник Планетологического института США Дэвид Гринспун

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не располагает какими-либо свидетельствами существования внеземной жизни. Об этом заявил в среду в ходе телефонного брифинга старший сотрудник Планетологического института США Дэвид Гринспун, входящий в независимую исследовательскую группу по изучению информации о неопознанных аномальных феноменах.

"Мы не видели каких-либо доказательств и свидетельств того, что неопознанные аномальные явления имеют какое-либо отношение к внеземной жизни, - сказал ученый. - <…> У нас пока нет оснований явно увязывать неопознанные аномальные явления с этим исследованием данным образом".

"Мы не располагаем какими-либо явными данными, заставляющими предположить связь между аномальными явлениями и внеземной жизнью", - отметил Гринспун.