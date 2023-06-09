Индия планирует полет первого пилотируемого космического корабля в 2024 или 2025 году

По словам главы ISRO С. Саманата, до запуска первого национального корабля в космос специалисты должны получить полную уверенность в успехе миссии

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июня. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует осуществить первый полет в космос корабля "Гаганьян" с космонавтами на борту в 2024 или 2025 году, обеспечив полную безопасность индийских космических первопроходцев. Об этом в пятницу сообщила газета The Economic Times.

"Мы решили не торопиться с запуском корабля "Гаганьян", подготовка к нему займет больше времени, чтобы полностью обеспечить безопасность космонавтов", - цитирует издание заявление главы ISRO С. Саманата. - Запуск может состояться в конце 2024 года или в начале следующего".

По его словам, до запуска первого национального корабля в космос специалисты должны получить полную уверенность в успехе миссии, и с этой целью программа испытаний была расширена, чтобы убедиться в его полной надежности.

Саманат сообщил, что ISRO завершила испытания двигателя ракеты-носителя. В 2023 году в Индии состоятся два испытания аварийной системы космического корабля, а в конце 2023 года будет возможен испытательный пуск беспилотного корабля на орбиту Земли.

Сначала полет первого индийского пилотируемого корабля был намечен на 2022 год, но был перенесен на более поздний срок из-за приостановки в марте 2020 года большинства работ по подготовке к запуску из-за пандемии.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда Индия будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "Небесный корабль". Первоначально планировалось, что трое членов экипажа проведут на орбите от пяти до семи дней, а перед этим будут осуществлены два запуска кораблей в беспилотном режиме для проверки оборудования. На борту этих кораблей должны находиться специально разработанные роботы для проверки систем жизнеобеспечения.