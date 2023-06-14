14 июня, 13:41
ТАСС на МКС

Космонавты с МКС отследили ситуацию в Сочи после выхода рек из берегов

Сергей Прокопьев/ Роскосмос/ ТАСС, МКС
© Сергей Прокопьев/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

На кадрах видна прибрежная часть города, а также грязевые потоки из рек Сочи и Мацеста, которые впадают в Черное море

МКС, 14 июня. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) отследили из космоса ситуацию в Сочи, где в ночь на среду в горной местности Хостинского района из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

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На кадрах видна прибрежная часть города, а также грязевые потоки из рек Сочи и Мацеста, которые впадают в Черное море.

В результате сильных дождей в ночь на среду в горной местности Хостинского района Сочи из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста, размыты два автомобильных моста, объездные пути имеются. Ранее сообщалось, что в Сочи подтоплены придомовые территории как частных домовладений, так и многоэтажных зданий, а также дороги. Поврежден газопровод, отмечаются локальные нарушения электроснабжения и сбои в работе общественного транспорта. Затоплен канализационный коллектор, повреждены три водовода, водоснабжение микрорайона временно прервано. Организован подвоз питьевой воды. Власти временно закрыли пляжи, изменены маршруты городского транспорта.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайТАСС на МКС
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