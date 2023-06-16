Историк считает, что полет Терешковой восстановил равноправие в космосе и на Земле

Из преимуществ, которые на орбите женщины имеют перед мужчинами, Александр Железняков выделил педантичность, помогающую тщательнее проводить научные эксперименты

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Полет Валентины Терешковой ознаменовал собой начало нового этапа пилотируемой космонавтики и восстановил равноправие "не только в космосе, но и на Земле". Такое мнение выразил ТАСС историк космонавтики Александр Железняков.

16-19 июня 1963 года, 60 лет назад, Валентина Терешкова - позывной Чайка - совершила свой исторический полет в космос на корабле "Восток-6", который 48 раз облетел вокруг планеты. Общая продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. Терешкова навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.

"Полет женщины в космос знаменует собой начало нового этапа в пилотируемом освоении космоса. До того момента на орбите побывало всего лишь несколько мужчин, был такой гендерный перекос. Полет Терешковой восстановил равноправие, которого женщины активно добивались, не только в космосе, но и на Земле", - сказал он. По словам Железнякова, тот факт, что женщины работают на орбите наравне с мужчинами, полностью закономерен. "Так и должно было быть, так и случилось", - отметил эксперт.

Историк напомнил, что после полета Терешковой прошло достаточно долгое время, прежде чем женщины стали летать в космос с относительной регулярностью. Тем не менее, подчеркнул Железняков, женщины могут эффективно работать в космосе, а в некоторых случаях даже эффективнее, чем мужчины. "Это показывает, что освоение космоса идет в том направлении, в котором и должно было идти", добавил он.

Из преимуществ, которые на орбите женщины имеют перед мужчинами, Железняков выделил педантичность, в некоторых случаях она помогает тщательнее проводить научные эксперименты. По его словам, в условиях невесомости женщины-космонавты ничем не уступают коллегам-мужчинам в физической выносливости.

По мнению Железнякова, в обозримом будущем женщины-космонавты будут в меньшинстве, но с постепенным освоением околоземного пространства этот разрыв будет уменьшаться. "Когда полеты в космос станут обыденными, тогда, конечно, постепенно будет сравниваться это число [женщин и мужчин в космосе]. Сейчас, когда любой пилотируемый полет все-таки является уникальным, наверное, будет преимущество у мужчин. Но уже не столь значительное, как это было 50 лет назад", - заключил историк.

О Терешковой

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. В Ярославле посещала местный аэроклуб, где занималась прыжками с парашютом. Валентина стала одной из первых девушек, подавших заявку на участие в космических программах. В январе 1962 года она вошла в число отобранных пяти кандидаток и 12 марта того же года была зачислена в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС, где прошла полный курс подготовки к полетам на кораблях типа "Восток".