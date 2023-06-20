Сергею Крикалеву вручили государственную награду Монголии

Церемония награждения состоялась в посольстве Монголии в Москве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев награжден почетной медалью Монголии "100 лет народной революции" за вклад в развитие сотрудничества между РФ и Монголией. Об этом во вторник сообщили в Роскосмосе.

"В соответствии с указом президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха почетной медалью "100 лет народной революции" награжден исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, Герой Российской Федерации, Герой Советского Союза Сергей Крикалев", - говорится в сообщении.

Церемония награждения состоялась в посольстве Монголии в Москве. Награду Крикалеву вручил председатель Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар.

Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе Роскосмоса, Россия и Монголия на экспертном уровне обсуждают технические аспекты подготовки и полета монгольской женщины-космонавта в космос.