Космонавты завершили продлившийся более шести часов выход в открытый космос

Им удалось выполнить работы быстрее, чем планировалось изначально

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС на МКС, завершили внекорабельную деятельность (ВКД), следует из трансляции Роскосмоса.

В ее ходе Прокопьев и Петелин установили на модуль "Звезда" аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М). Космонавты также демонтировали с внешней поверхности МКС оборудование научных экспериментов, часть которого они забрали на борт станции.

Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос в 17:24 мск в четверг. Космонавты справились с задачами ВКД быстрее, чем изначально планировалось, и провели за пределами станции 6 часов 23 минуты.

Для Сергея Прокопьева, облаченного в скафандр "Орлан-МКС" № 5 с красными лампасами, эта ВКД стала седьмой в космической карьере, для Дмитрия Петелина, который работал в скафандре "Орлан-МКС" № 4 с синими лампасами, - пятой.

Космическое мытье окон

Прокопьев и Петелин опередили график даже с учетом того, что некоторые работы по демонтажу давались не с первой попытки. "Кто-то прямо постарался [при установке]," - отшутился Прокопьев, которому не сразу удалось разъединить элементы на внешней поверхности станции.

Перемещаясь по поверхности модуля "Звезда", космонавты также удивились тому, как сильно он запачкался в процессе эксплуатации. "Выглядит, как плохо помытая сковородка" - сказал Прокопьев. Перед тем, как вернуться на модуль "Поиск", Дмитрий Петелин с использованием специального прибора очистил от загрязнений внешнюю поверхность иллюминатора модуля "Звезда".

Прокопьев и Петелин использовали в рамках ВКД два полотенца, которые космонавты собрали вместе и оттолкнули от МКС таким образом, чтобы минимизировать риск для станции.

Предыдущие ВКД по российской программе прошли ранним утром 19 апреля, в ночь на 4 мая и вечером 12 мая. Во время трех выходов в открытый космос на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" были перенесены и установлены шлюзовая камера и радиатор-теплообменник, контуры которого были интегрированы с модулем "Наука".