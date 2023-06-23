США проведут углубленную подготовку индийских астронавтов для полета на МКС в 2024 году

NASA и ISRO также планируют разработать стратегическую программу сотрудничества в области пилотируемых космических полетов к концу 2023 года, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проведет углубленную подготовку индийских астронавтов для их отправки на Международную космическую станцию (МКС) в 2024 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

"NASA проведет углубленную подготовку астронавтов Индийской организации космических исследований (ISRO) с целью начала совместной работы на Международной космической станции в 2024 году", - говорится в сообщении.

В нем также указывается, что NASA и ISRO намерены разработать стратегическую программу сотрудничества в области пилотируемых космических полетов к концу 2023 года.

"Индия одобрила инвестиции в размере $318 млн в строительство лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории в Индии, которая будет работать в тандеме с аналогичными объектами в Соединенных Штатах, Европе и Японии", - указывается в сообщении.

Стороны также договорились об обмене спутниковыми данными, касающимися таких тем, как устойчивость к изменению климата, устойчивое развитие и управление природными ресурсами, а также борьба со стихийными бедствиями.