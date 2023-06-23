В Роскосмосе подтвердили, что запуск "Метеора-М" №2-3 намечен на 27 июня

Сборка ракеты уже завершена, а госкомиссия разрешила вывезти и установить ее на стартовом комплексе 24 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Запуск спутника "Метеор-М" №2-3 с космодрома Восточный запланирован на 27 июня. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными спутниками планируется 27 июня в 14:34:49 по московскому времени", - говорится в сообщении. Отмечается, что сборка ракеты уже завершена, а госкомиссия разрешила вывезти и установить ее на стартовом комплексе 24 июня.

Ранее в госкорпорации сообщили, что помимо "Метеора-М" на орбиту будут доставлены 16 малых спутников формата CubeSat проекта Space-Pi, 9 спутников по программе "УниверСат" и 17 малых космических аппаратов в интересах российских и зарубежных коммерческих заказчиков.

"Метеор-М" № 2-3 предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных. На нем установлена аппаратура системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

По сравнению с "Метеором-М" № 2-2, новый спутник оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизическими приборами (измеритель коротковолновой отраженной радиации и радиочастотный масс-спектрометр). Это позволит обеспечить всепогодный радиолокационный мониторинг Северного морского пути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров.