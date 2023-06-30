30 июня, 07:56

Польский космонавт отправится на орбиту в 2024 году

Первый польский космонавт Мирослав Гермашевский совершил свой полет 27 июня 1978 года на советском корабле "Союз-30"

ТАСС, 30 июня. Второй в истории польский космонавт Славош Узнаньский совершит свой первый полет на орбиту в 2024 году. Об этом в пятницу сообщил агентству PAP министр развития и технологий республики Вальдемар Буда.

"Эта миссия должна совершиться в 2024 году. Все приготовления к ней - перед нами", - сказал он.

По этой информации, Узнаньский - член резервного состава Европейского космического агентства. Министр добавил, что для организации полета Узнаньского Польша готова на "значительное увеличение своих взносов, на несколько сот миллионов евро".

О подготовке к полету в космос второго представителя Польши было объявлено в четверг, но конкретной даты не называлось.

Первый польский космонавт Мирослав Гермашевский совершил свой полет 27 июня 1978 года на советском корабле "Союз-30". 

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