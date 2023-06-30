Роскосмос оценивает предложение по освоению "низкого" космоса

По словам главы корпорации Юрия Борисова, Роскосмос продолжит сотрудничество с ученым по этим вопросам

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Роскосмос активно рассматривает предложение Вячеслава Темкина, и представляемого им предприятия "Кипр", по поводу освоения "низкого" космоса - орбит высотой до 200 км. Об этом генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов в пятницу доложил президенту РФ Владимиру Путину.

"Мы вчера сразу же связались с Вячеславом Темкиным - это ученый из Сергиева Посада, он активно работает с Физтехом. <…> Он абсолютно прав, что интерес к низким орбитам, - 200 километров - сегодня очень высок, потому что, скажем, разрешение оптики с этой орбиты и с 500 км, естественно, отличается: на 200 км - лучше", - сказал глава Роскосмоса.

Борисов напомнил, что при формировании группировок на такой высоте возникают объективные проблемы. "На орбитах в 200 км разряженная атмосфера, движение баллистическое совершенно отличается от того, что на 500 км. Приходится удерживать космический аппарат на заданной орбите как раз за счет этих плазменных малых двигателей", - пояснил он.

Несмотря на эту и другие проблемы, которые могут возникнуть при освоении "низкого" космоса, подчеркнул Борисов, Роскосмос продолжит сотрудничество с ученым. "Еще дополнительно с ним встретимся и обсудим все его заделы", - сказал он.

Президент РФ пообщался с Вячеславом Темкиным, представляющим инновационное предприятие "Кипр", в четверг на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени". Тот рассказал Путину о том, что занимается проблемой длительного удержания космических аппаратов в низком космосе на высотах до 200 км, тогда как все современные спутники работают на высотах от 500 км. Глава государства счел программу по освоению "низкого" космоса очень перспективной и пообещал обсудить эту тему с Юрием Борисовым.