Страны Африки стремятся продолжать освоение космоса в интересах всего континента

Такое мнение выразил один из ведущих африканских специалистов в области космонавтики сенегалец Марам Каирэ

ПРЕТОРИЯ, 3 июля. /ТАСС/. Африка понимает важность освоения космоса и предпринимает усилия, чтобы занять достойное место в мировом космическом секторе. Об этом заявил один из ведущих африканских специалистов в области космонавтики сенегалец Марам Каирэ.

"Сегодня в Африке созданы и действуют 22 космических агентства, - подчеркнул он в интервью, распространенном в понедельник радиостанцией RFI. - Около 40 спутников стран Африки сейчас находятся на орбите и работают в их интересах".

Длительное время ведущие позиции в космической отрасли Африки занимали Алжир, Египет, Нигерия и ЮАР, отметил он. "Происходящая миниатюризация космического оборудования, и в первую очередь спутников, открыла дорогу в космос и другим африканским странам, - сказал Каирэ. - Появление наноспутников позволило многим научным центрам и университетам Африки приступить к космическим исследованиям. Такие страны, как Руанда, Тунис, Гана, Сенегал, Кения, активно инвестируют сейчас в космическую сферу". Он также сообщил, что Сенегал завершает работу над спутником, который будет готов к запуску в следующем году.

По словам Каирэ, сейчас Африке нужны спутники в первую очередь, чтобы повысить устойчивость аграрного сектора и точнее предсказывать погоду, особенно наступление засухи или обильных дождей. "Важно также осуществлять постоянный мониторинг прибрежных вод Африки, чтобы не допускать незаконный вылов рыбы, который в последнее время широко распространяется", - заметил специалист.

Каирэ, в честь которого весной 2021 года Международный астрономический союз назвал астероид, высказался за сотрудничество различных стран Африки в рамках единых космических программ в интересах континента.