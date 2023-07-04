4 июля, 11:35
ТАСС на МКС

Космонавт показал, как суперлуние выглядит с МКС

© Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

Суперлуние - это сочетание перигея и полнолуния, временной промежуток между которыми не превышает трех дней. Явление можно было наблюдать в том числе в Москве в ночь на 4 июля

МКС, 4 июля. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин показал, как с борта Международной космической станции (МКС) выглядит суперлуние, которое можно было наблюдать в том числе в Москве в ночь на вторник.

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Суперлуние - это сочетание перигея и полнолуния, временной промежуток между которыми не превышает трех дней. Совпадения этих событий случаются каждый год, но близкими по времени (менее 9 часов) они бывают редко. Согласно астрономическому календарю Московского планетария на 2023 год, июльское полнолуние наступило 3 июля в 14:41 мск, а в перигее своей орбиты естественный спутник Земли окажется 5 июля в 01:29 мск.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин 

Теги:
ТАСС на МКС
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