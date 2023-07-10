Роскосмос объявил о начале четвертого открытого набора в отряд космонавтов

Участвовать в конкурсе может любой гражданин России, который удовлетворяет требованиям

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Роскосмос и входящий в него Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина объявили о начале четвертого открытого отбора в российский отряд космонавтов. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в понедельник.

"Сегодня Госкорпорация "Роскосмос" и Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина объявляют о начале открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты Российской Федерации. Цель - обеспечение выполнения задач Федеральной космической программы Российской Федерации", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Отмечается, что заявления и копии документов претендентов принимаются до 30 октября. Участвовать в конкурсе может любой гражданин России, который удовлетворяет требованиям, предъявляемым к претендентам.

Как ранее сообщал ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов, предложение по набору подготовили еще в прошлом году. Психолог Центра Жанна Шевченко в свою очередь рассказала, что в предстоящем наборе в отряд будут приглашать инженеров, летчиков и IT-специалистов.

Кроме того, пресс-служба ЦПК в июне сообщала ТАСС, что впервые отбирать космонавтов для полетов на перспективную Российскую орбитальную станцию планируют в 2023-2024 годах.