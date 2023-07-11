Космонавты на МКС потренировались вручную управлять кораблем "Союз" при спуске

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сообщил, что таким образом члены экипажа начали постепенно готовиться к возвращению с орбиты

МКС, 11 июля. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) провели на орбите тренировку по ручному управляемому спуску транспортного пилотируемого корабля "Союз МС", передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, таким образом члены экипажа начали постепенно готовиться к возвращению с орбиты, запланированному на сентябрь. Подобные тренировки требуются для сохранения навыков управления кораблем. Космонавты используют тренажер и программу-симулятор на ноутбуке.

Миссия космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио была продлена до сентября из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. Для их возвращения на орбиту в беспилотном режиме был выведен корабль "Союз МС-23".

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.