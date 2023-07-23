23 июля, 12:05

РФ и ЮАР предложат БРИКС шаги по созданию системы мониторинга околоземного пространства

Для финансового обеспечения создания системы предлагается привлечь банк БРИКС

ХАРТЕБИСТХУК (ЮАР), 23 июля. /ТАСС/. Россия и ЮАР предложат на заседании совместного комитета в области сотрудничества по космосу стран БРИКС организовать рабочую группу по созданию совместной системы мониторинга околоземного космического пространства.

"Как вы отнесетесь, если по итогам нашей встречи мы предложим в итоговом документе создать постоянную рабочую группу для решения организационных и финансовых вопросов [создания такой системы]", - сказал Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов на переговорах с исполнительным директором Южноафриканского национального космического агентства (САНСА) Хумбулани Мудау.

Тот, в свою очередь, ответил, что еще несколько лет назад ЮАР уже предлагала дорожную карту по взаимодействию в рамках, а российское предложение является критически важным для страны, потому что это призвано обеспечить безопасность космического движения.

"Мы приложим все усилия и поддержим ваши предложения", - сказал Мудау.

Для финансового обеспечения создания такой системы предлагается привлечь банк БРИКС.

Сейчас Россия разрабатывает систему глобального мониторинга околоземного космического пространства "Млечный путь". 

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© Информационное агентство ТАСС
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