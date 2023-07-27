Макет многоразовой ракеты "Амур" представили на саммите Россия - Африка

Заместитель генерального директора РКЦ "Прогресс" по развитию Даниил Субботин сообщил, что на макете можно в том числе наблюдать посадочные опоры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" впервые в рамках саммита Россия - Африка представил макет метановой ракеты "Амур-СПГ" с многоразовой возвращаемой ступенью, передает корреспондент ТАСС.

Макет представлен на стенде Самарской области. В настоящий момент предприятие ведет техническое проектирование двухступенчатой ракеты-носителя.

Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора РКЦ "Прогресс" по развитию Даниил Субботин, на макете можно в том числе наблюдать посадочные опоры. "На макете представлены посадочные опоры, ступень будет мягко приземляться и в дальнейшем транспортироваться сначала на космодром, а потом, возможно, на завод-изготовитель для подготовки к последующему старту", - пояснил он.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. 10 марта 2023 года госкорпорация объявила о продолжении разработки многоразовой метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ", техническое проектирование планируется до 2024 года.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.