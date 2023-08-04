Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом Борисовым к МКС перенесли на 25 августа

В качестве резервных дат запуска выбрали 26 и 27 августа

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания SpaceX перенесли на 25 августа запуск к Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов.

Ранее старт седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса (Crew-7) был намечен на 21 августа. "NASA и SpaceX теперь планируют 25 августа в 03:49 по времени восточного побережья США (10:49 мск - прим. ТАСС) осуществить запуск миссии Crew-7 ", - говорится в сообщении на сайте NASA. В ведомстве подчеркнули, что запуск может быть перенесен на 26 или 27 августа.

Борисов полетит в качестве специалиста седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса в рамках программы перекрестных полетов. Вместе с ним в экипаж Crew-7 войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. В первой половине 2024 года, как ожидается, на орбитальную станцию в составе миссии Crew-8 отправится российский космонавт Александр Гребенкин.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Позднее программа перекрестных полетов была расширена на одну миссию.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.