Crew Dragon с космонавтом Федяевым отстыкуется от МКС не ранее 1 сентября

Как сообщили в NASA, корабль приводнится у побережья штата Флорида

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6, в который входит российский космонавт Андрей Федяев, отстыкуется от Международной космической станции (МКС) не ранее 1 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Помимо Федяева, в экипаж миссии Crew-6 входят астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан ан-Неяди. Ожидается, что Crew Dragon "отстыкуется от космической станции не ранее пятницы, 1 сентября, и приводнится у побережья штата Флорида".

Crew Dragon с экипажем миссии Crew-6 стартовал к МКС 2 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты-носителя Falcon 9. На следующий день он пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента станции. Федяев стал вторым российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре прошлого года на станцию в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина.

25 августа должен состояться запуск Crew Dragon, в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов. Вместе с ним в экипаж Crew-7 войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. В первой половине 2024 года, как ожидается, на орбитальную станцию в составе миссии Crew-8 отправится россиянин Александр Гребенкин.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на кораблях США. Позднее программа перекрестных полетов была расширена на одну миссию.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на борту станции), Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Боуэн и Хобург, а также ан-Неяди.