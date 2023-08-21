Шлейф от пожаров в Канаде виден из космоса почти через всю страну

Лесные пожары из космоса видны и над островом Тенерифе

МКС, 21 августа. /ТАСС/. Шлейф от лесных пожаров в Канаде растянулся от Ванкувера до Великих Озер, его зафиксировали российские члены экипажа МКС. Об этом сообщил спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Лесные пожары из космоса видны и над островом Тенерифе.

По его словам, также на борту регулярно проходит эксперимент по отслеживанию лесов "Дубрава". "Мы отслеживаем состояние лесов после пожаров, короеда, вырубок, результаты направляем специалистам на Землю. Например, на прошлой неделе изучали леса Крыма, а также Щепкинский лес недалеко от Ростова", - рассказал Петелин.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.