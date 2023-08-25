Жители Земли смогут увидеть комету Нишимура к середине сентября

Она окажется на минимальном расстоянии от планеты 13 числа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Комета C/2023 P1 (Нишимура), открытая в августе японским астрономом Хидео Нишимурой, может стать видимой для жителей Земли к середине сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Учитывая непредсказуемость комет, предсказать степень видимости Нишимуры невооруженным глазом в сентябре нельзя, но есть вероятность, что это произойдет. Приближаясь к Солнцу, комета испаряется и у нее начинает расти газовый и пылевой хвост, который сегодня уже фиксируют астрономы-наблюдатели. В момент прохождения перигелия (середина сентября) яркость кометы прогнозируется на уровне 2-3-й звездных величин, сопоставимой со звездой <…> созвездия Кассиопея. При ясной погоде ее (комету - прим. ТАСС) можно будет наблюдать невооруженным глазом", - уточнили ученые.

Комета была обнаружена японским исследователем в ночь на 12 августа в созвездии Близнецы. Центр малых планет официально подтвердил открытие и дал ей название - C/2023 P1. 13 сентября она окажется на минимальном расстоянии от Земли в 34 млн км. При этом 18 сентября Нишимура пройдет перигелий - ближайшую к Солнцу точку (33 млн км).

"С каждой ночью комета становится все ярче. Сейчас она уже достигла 10-й звездной величины (+10,8m) и ее можно наблюдать в любительские телескопы с диаметром 15 см в течение нескольких часов до рассвета", - пояснили астрономы.

В период с конца августа до начала сентября комета пролетит по зодиакальным созвездиям Близнецы и Рак. К середине сентября пройдет через созвездие Лев, а во второй половине месяца перейдет в Деву.

Помимо этого события, в сентябре жители Земли встретят День осеннего равноденствия. 23 сентября Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. После этого продолжительность ночи в Северном полушарии Земли начнет расти, а дня - убывать. Таким образом, в Северном полушарии наступит астрономическая осень, а в Южном - весна.