Запуск первого японского лунного модуля повторно перенесли

Компания Mitsubishi Heavy Industries назвала причиной этого решения плохую погоду

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Компания Mitsubishi Heavy Industries повторно перенесла запуск ракеты-носителя H2A с первым японским модулем для исследования Луны, который получил название SLIM. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Предполагалось, что модуль будет отправлен к Луне 26 августа, однако из-за плохой погоды запуск перенесли на день позже. Поскольку неблагоприятные погодные условия в районе космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима сохранятся и в воскресенье, старт было решено повторно перенести на 28 августа.

Аппарат высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных тем, что применяются в системах распознавания лиц. SLIM также оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности.

Полученные данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Artemis.

Изначально планировалось отправить модуль на Луну в мае, однако сроки были перенесены из-за неудачного запуска новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3. В случае успеха миссии Япония станет пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

В апреле 2023 года японская компания Ispace запустила модуль Hakuto-R, который должен был стать первым в мире аппаратом частной разработки, совершившим посадку на Луну. Однако связь с ним была потеряна, поскольку он, вероятно, разбился при контакте с лунной поверхностью.