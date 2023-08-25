Олег Кононенко возьмет с собой на МКС космический талисман ТАСС

Речь идет о мягкой игрушке по имени Инотася

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Будущий специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко представил журналистам космический талисман информационного агентства - маленькую игрушку, которую возьмет с собой в экспедицию.

"Мне передали вот такой талисманчик, который я возьму с собой и который будет со мной на орбитальной станции", - сказал Кононенко на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Инотася - космический талисман агентства, дизайн и имя которому придумали и выбрали сотрудники ТАСС. Одна Инотася прилетела на МКС на транспортном грузовом корабле "Прогресс МС-22" в рамках партнерства агентства и госкорпорации "Роскосмос". Ее отправили на станцию в знак поддержки спецкора агентства, космонавта Дмитрия Петелина, миссия которого была продлена.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин, а в сентябре по прибытии на станцию корреспондентом также станет Олег Кононенко.

ТАСС и Роскосмос развивают сотрудничество на протяжении многих лет, в его рамках был выпущен ряд спецпроектов о космосе, проводятся выставки и другие совместные мероприятия. В августе прошлого года было подписано соглашение о дистрибуции фото- и видеоконтента Роскосмоса через медиабанк ТАСС.