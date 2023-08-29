Экипажи экспедиции МКС-70/71 прибыли на космодром Байконур

В Роскосмосе сообщили, что в течение ближайших двух недель экипажи пройдут комплекс тренировок, занятий и инструктажей, а также медобследования

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Основной и дублирующий экипажи 70-й и 71-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) прибыли на космодром Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Основной и дублирующий экипажи экспедиции МКС-70/71 приземлились в аэропорту Крайний города Байконур. Их встретили руководители филиала ЦЭНКИ - КЦ "Южный", госкорпорации "Роскосмос", администрации города Байконур и предприятий космической отрасли", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение ближайших двух недель экипажи пройдут комплекс тренировок, занятий и инструктажей, а также медобследования.

В состав основного экипажа 70-й и 71-й экспедиции на Международную космическую станцию входят космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Лорел О’Хара. Их дублерами выступают космонавт Алексей Овчинин и астронавт Трейси Дайсон.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-24", который доставит на станцию Кононенко, Чуба и О’Хару, запланирован на 15 сентября 2023 года. О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего космонавты вернутся на Землю на "Союзе МС-25". В рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более тысячи суток.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. В марте 2023 года госкорпорация сообщила о том, что программа перекрестных полетов расширена на еще одну миссию.