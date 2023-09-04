Индийский посадочный модуль "Викрам" перевели в спящий режим

Специалисты попытаются активировать его вновь 22 сентября

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) перевела посадочный модуль "Викрам", севший на Луне в августе, в спящий режим. Специалисты попытаются активировать его вновь 22 сентября, сообщила ISRO в соцсети X (ранее Twitter).

"Посадочный модуль "Викрам" был переведен в спящий режим сегодня около 08:00 (05:30 мск)", - говорится в сообщении ведомства. Это произошло спустя два дня после того, как в спящий режим был переведен луноход "Прагьян". Его также планируется "разбудить" 22 сентября с началом нового лунного дня, когда солнечные панели вновь окажутся под лучами Солнца.

До этого специалисты ISRO провели эксперимент по взлету и повторной посадке модуля, в результате чего "Викрам" поднялся на высоту около 40 см и сдвинулся от места изначальной посадки почти на 50 см. На новой точке были взяты новые пробы и сделаны замеры. "Собранные данные переданы на Землю. Бортовые [научные] инструменты отключены, приемные датчики продолжают работу", - говорится в сообщении космического агентства.

"Викрам" полностью отключится по мере израсходования заряда его солнечной батареи. "Надеемся, что он проснется примерно 22 сентября", - добавили в ISRO, прикрепив к сообщению фотографии, сделанные бортовой камерой "Викрам" после смены позиции.

23 августа спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3", получивший название "Викрам" в честь отца индийской космической программы, известного ученого Викрама Сарабхаи (1919-1971), успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне, после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны. Модуль доставил на спутник Земли небольшой луноход "Прагьян", который 2 сентября был переведен в спящий режим и может быть вновь активирован 22 сентября.