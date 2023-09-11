Космонавты на МКС сдали завершающий тест на бегущей дорожке

Он проводится раз в месяц

МКС, 11 сентября. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС), которые вернутся на Землю на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-23", финальный нагрузочный тест на бегущей дорожке в пассивном режиме, когда ее нужно толкать самостоятельно, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Такой тест проводится раз в месяц, поэтому для экипажа он стал завершающим во время экспедиции. "Вместе с Сергеем Прокопьевым сдали тест на бегущей дорожке в пассивном режиме, все в норме", - добавил космонавт.

Прокопьев, Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио прибыли на МКС в сентябре прошлого года. Их миссия была продлена до 27 сентября текущего года из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. Для их возвращения на орбиту в беспилотном режиме был выведен корабль "Союз МС-23".

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Петелин, а в сентябре по прибытии на станцию корреспондентом также станет заместитель начальника ЦПК имени Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.