Космонавты РФ установят рекорд по длительности пребывания на МКС во время одного полета

Достижение Петра Дуброва, который провел на МКС 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин превысят в 20:40:11 мск

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вечером в понедельник установят рекорд по продолжительности одного полета на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

"Сегодня космонавтам госкорпорации "Роскосмос" Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину предстоит установить рекорд среди граждан России по длительности одного полета в рамках программы Международной космической станции", - отметили в госкорпорации.

Там уточнили, что достижение Петра Дуброва, который провел на МКС 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду, космонавты превысят в 20:40:11 мск.

Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио прибыли на МКС в сентябре прошлого года. Их миссия была продлена до 27 сентября текущего года из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. Для их возвращения на орбиту в беспилотном режиме был выведен корабль "Союз МС-23".

Самый длительный космический полет выполнил россиянин Валерий Поляков. Он пробыл на орбитальном комплексе "Мир" 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд. Полет Сергея Авдеева длился 379 суток 14 часов 51 минута 10 секунд. Советские космонавты Владимир Титов и Муса Манаров пробыли на станции "Мир" 365 суток 22 часа 38 минут 38 секунд.