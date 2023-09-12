NASA утвердило экипаж третьей коммерческой миссии на МКС

Экипаж возглавит бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия

ТАСС, 12 сентября. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) утвердило экипаж третьей коммерческой миссии Axiom (Ax-3) на Международную космическую станцию (МКС). Заявление об этом размещено на сайте управления.

"NASA и его международные партнеры утвердили экипаж для третьей частной миссии астронавтов Axiom Space на МКС", - говорится в сообщении.

Экипаж будет возглавлять бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия. Пилотом миссии назначен итальянец Вальтер Вилладеи. Также в состав Ax-3 вошли два специалиста: турок Альпер Гезеравджы и швед Маркус Вандт, который представляет Европейское космическое агентство. Сообщается, что Альпер станет первым астронавтом в истории Турции, отправившимся в космос.

Как отмечается в сообщении, ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon будет запущена с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) не раньше января следующего года. После стыковки с МКС астронавты планируют провести до двух недель на борту орбитальной станции для выполнения "научной, информационно-просветительской и коммерческой деятельности".

Компания Axiom Space была создана в 2016 году и базируется в Хьюстоне (штат Техас). Она занимается космическим туризмом и космическими технологиями, организует орбитальные полеты для профессиональных и частных астронавтов.