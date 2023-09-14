Программа подготовки космонавтов после разгерметизации "Союза МС-22" не изменилась

Заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщил, что эту подготовку прошли дважды

БАЙКОНУР /Казахстан/, 14 сентября. /ТАСС/. Изменений в подготовке экипажей, которые отправляются на МКС, после разгерметизации корабля "Союз МС-22" не было. Об этом сообщил заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко на предполетной пресс-конференции.

"Она [подготовка] не изменилась. Мы эту подготовку прошли дважды", - сказал Кононенко.

Как уточнил космонавт, эта нештатная ситуация теперь внесена в бортовую документацию, теперь есть ее штатное решение. При этом Кононенко не уточнил, в чем оно заключается.

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио прибыли на МКС в сентябре 2022 года. Их миссия была продлена до 27 сентября 2023 года из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. Для их возвращения на орбиту в беспилотном режиме был выведен корабль "Союз МС-23".

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" намечен на 18:44:35 мск 15 сентября. На корабле на МКС отправятся Олег Кононенко, который также станет спецкором ТАСС на МКС, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на "Союзе МС-25".

Предполагается, что в рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более тысячи суток.