Германия присоединилась к "Соглашениям Артемиды" об освоении космоса

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон отметил, что Германия давно является одним из ближайших и самых способных международных партнеров NASA

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Германия присоединилась к предложениям США о нормах поведения в космосе и об освоении Луны, получившим название "Соглашения Артемиды". Об этом в четверг сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"На церемонии, которая прошла в резиденции посла Германии в Вашингтоне, Германия стала 29-й страной, подписавшей "Соглашения Артемиды", - сообщается на сайте управления.

"Я рад приветствовать Германию в семье "Соглашений Артемиды". Германия давно является одним из ближайших и самых способных международных партнеров NASA", - заявил директор NASA Билл Нельсон, который принимал участие в церемонии.

"Соглашения Артемиды", названные в честь американской лунной программы Artemis, представляют собой некоторые двусторонние договоры между США и другими странами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. В мае 2020 года NASA огласило основные принципы, на которых они будут строиться: положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".