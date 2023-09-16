Прибывший на МКС экипаж разместился в каютах служебного модуля "Звезда"

Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин отметил, что ранее эти места были заняты им и космонавтом Сергеем Прокопьевым

МКС, 16 сентября. /ТАСС/ Российские члены экипажа корабля "Союз МС-24", прибывшего на Международную космическую станцию (МКС), разместились в каютах служебного модуля "Звезда", передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, ранее эти места были заняты им и космонавтом Сергеем Прокопьевым. "Мы решили сразу уступить каюты и разместиться в малых модулях - подвесили спальники как гамаки: я в модуле "Рассвет", Сергей Прокопьев - в узловом модуле "Причал". Не всегда так делается, от экипажей зависит", - добавил космонавт.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-24" стартовала с космодрома Байконур в пятницу в 18:44 мск. На корабле на МКС отправились заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который стал четвертым спецкором ТАСС на МКС, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. Полет до МКС проходил по двухвитковой схеме. Корабль пристыковался к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работают сразу два корреспондента - Дмитрий Петелин и Олег Кононенко.