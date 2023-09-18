18 сентября, 18:02
ТАСС на МКС

Космонавты на "Союз МС-23" проверили скафандры перед возвращением на Землю

Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС
Астронавт NASA Фрэнк Рубио, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин
© Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

Возвращение запланировано на 27 сентября

МКС, 18 сентября. /ТАСС/. Члены экипажа корабля "Союз МС-23" проверили скафандры на герметичность перед возвращением на Землю, которое запланировано на 27 сентября, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, для этого он и его коллега Сергей Прокопьев, а также астронавт NASA надели скафандры и наддули их. Проверка прошла успешно. "Скафандры герметичны, готовы к работе", - сказал космонавт.

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио прибыли на МКС в сентябре прошлого года. Их миссия была продлена до 27 сентября из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. Для их возвращения на орбиту в беспилотном режиме был выведен корабль "Союз МС-23".

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работают Дмитрий Петелин и заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

В новость внесена правка (21:34 мск) - передается с исправлением опечатки в заголовке и лиде, верно - "Союз МС-23". 

Теги:
РоссияТАСС на МКС
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