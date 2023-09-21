ЕКА отложило запланированные на 3 октября испытания ракеты Ariane 6 из-за неполадок

В агентстве отметили необходимость провести дополнительные исследования

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) отложило запланированные на 3 октября испытания новой ракеты-носителя Ariane 6 из-за неполадок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

"В ходе штатной процедуры подготовки к испытаниям была обнаружена аномалия, - отмечается в тексте. - Необходимо провести дополнительные исследования перед проведением длительных огневых испытаний, которые 3 октября не состоятся". Новая дата не указывается.

Аномалия была выявлена в системе, которая позволяет ракете сохранять заданное положение после взлета. Как отмечает агентство AFP, длительные огневые испытания, в ходе которых запускается двигатель первой ступени носителя, являются важным этапом и позволяют назначить дату первого пуска Ariane 6, запланированного на 2024 год. Начать эксплуатацию Ariane 6 планировалось в 2020 году, однако этот срок несколько раз переносился из-за последствий пандемии COVID-19 и трудностей в разработке ракеты.

Ранее генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер признал, что в космической сфере "для Европы сложилась трудная ситуация", в том числе из-за потери возможности запускать спутники на российских ракетах "Союз".