Космонавты и астронавт вернутся на Землю после самого долгого полета в истории МКС

Возвращаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-23" приземлится в степях Казахстана

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Возвращаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-23" с тремя членами экипажа приземлится в степях Казахстана в среду днем. Таким образом завершится годовая экспедиция космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина (спецкор ТАСС) и астронавта NASA Фрэнка Рубио - самая длительная за все время полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Сегодня участникам 68-й и 69-й длительных экспедиций - космонавтам госкорпорации "Роскосмос" Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину, астронавту NASA Франциско Рубио, проведшим год на борту Международной космической станции, предстоит возвратиться на Землю на корабле "Союз МС-23", - говорится в сообщении госкорпорации.

Расстыковка корабля и модуля "Причал" намечена на 10:55 мск. После этого "Союз МС-23" перейдет в автономный полет, примерно в 13:24 мск включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. От спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки - они сгорят в плотных слоях атмосферы.

Когда спускаемый аппарат с экипажем войдет в плотные слои атмосферы, он начнет аэробаллистическое торможение. В результате вокруг него образуется облако плазмы температурой около 2 тыс. градусов, поэтому после посадки теплозащитный слой будет черным и местами обгоревшим. Облако плазмы также на несколько минут затруднит связь с экипажем корабля.

Дальнейшее торможение произойдет за счет парашютов. На высоте менее метра до земли на "Союзе МС-23" сработают двигатели мягкой посадки. Приземление спускаемого аппарата ожидается юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане в 14:17 мск. На Земле экипаж будет ждать поисково-спасательная группа.

Рекорд длительности пребывания

Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на МКС 21 сентября прошлого года. Изначально планировалось, что экипаж вернется на Землю весной, но их миссию пришлось продлить до 27 сентября из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. Чтобы обеспечить безопасное возвращение двух космонавтов и астронавта на Землю, к МКС в беспилотном режиме был отправлен корабль "Союз МС-23".

Эта экспедиция стала самой длительной за всю историю МКС - к моменту посадки экипаж проведет в космосе 371 сутки. Дольше них на орбите в рамках одной экспедиции пробыли только космонавты Валерий Поляков и Сергей Авдеев, совершавшие полеты на борту орбитальной станции "Мир". Так, Поляков пробыл на орбите 437 суток в 1994-1995 годах, а Авдеев - 379 суток в 1998-1999 годах.

За год полета на МКС было совершено 19 коррекций орбиты с помощью двигателей российских кораблей, кроме того, Прокопьев и Петелин совершили шесть выходов в открытый космос, преимущественно направленных на дооснащение многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Экипаж МКС за время экспедиции также принял 15 космических кораблей, среди них - четыре грузовых корабля "Прогресс МС".

Как сообщил во вторник спецкор ТАСС на МКС Дмитрий Петелин, за время экспедиции космонавты пробежали на тренажере больше 1,1 тыс. км - по словам космонавта, расстояние сопоставимо с дорогой от Москвы до Самары. В течение года он также сообщал о проведении экспериментов по научной программе станции, в частности, эксперименте "Вампир" по выращиванию кристаллов в электровакуумной печи в условиях микрогравитации, эксперименте "Кардиовектор", в рамках которого космонавты проверяли влияние невесомости на работу сердца и параметров дыхания, и эксперименте "Каскад" по выращиванию микроорганизмов грибной культуры. Кроме того, с апреля на 3D-принтере было напечатано большинство макетов модулей МКС.

Экспедиция МКС-70 и корпункт ТАСС

В момент отстыковки "Союза МС-23" начнется 70-я длительная экспедиция МКС. В ее составе - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС), Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорел О'Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

Перед отбытием с МКС Дмитрий Петелин передал Олегу Кононенко смену руководства корпунктом ТАСС на станции, с которой за последний год написал более сотни новостей для читателей агентства. Кононенко пообещал делиться самыми интересными событиями на орбите, добавив, что вдохновлять его на работу будет космический талисман ТАСС Инотася, которая прибыла на станцию вместе с ним.