27 сентября, 04:56
ТАСС на МКС

Космонавты и астронавт перешли с МКС на борт "Союза МС-23" и закрыли люки

После отстыковки от узлового модуля "Причал" аппарат перейдет в автономный полет, включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС, и астронавт NASA Фрэнк Рубио перешли с Международной космической станции (МКС) на борт корабля "Союз МС-23" и закрыли люки перед возвращением на Землю. Трансляция идет на сайте госкорпорации.

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Теперь космонавтам предстоит надеть скафандры и занять места в ложементах.

Корабль "Союз МС-23" отстыкуется от узлового модуля "Причал" в 10:55 мск. После этого он перейдет в автономный полет, примерно в 13:24 мск включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление спускаемого аппарата ожидается юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане в 14:17 мск.

Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на станцию 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22". С тех пор с помощью двигателей российских кораблей было совершено 19 коррекций орбиты, а российские космонавты выполнили шесть выходов в открытый космос, преимущественно направленных на дооснащение многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

За время полета члены экипажа также провели эксперименты по научной программе станции, в частности, эксперимент "Вампир" по выращиванию кристаллов в электровакуумной печи в условиях микрогравитации, эксперимент "Кардиовектор", в рамках которого космонавты вновь проверили влияние невесомости на работу сердца и параметры дыхания, и эксперимент "Каскад" по выращиванию микроорганизмов грибной культуры. Кроме того, с апреля на 3D-принтере напечатали большинство макетов модулей МКС. Весь год Петелин также выполнял функции спецкора ТАСС, передавая с орбиты новости, фото- и видеоматериалы. 

Теги:
КазахстанРоссияКосмосТАСС на МКС
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