Корабль "Союз МС-23" включил двигатели на торможение перед спуском на Землю

В скором времени от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в плотных слоях атмосферы вместе с удаляемыми грузами

КОРОЛЕВ /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Двигатели корабля "Союз МС-23", на борту которого находятся космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио, включены на торможение, передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами (ЦУП).

В скором времени от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в плотных слоях атмосферы вместе с удаляемыми грузами.

В плотных слоях атмосферы начнется аэробаллистическое торможение спускаемого аппарата. Вокруг него образуется облако плазмы температурой около 2 тыс. градусов, поэтому после посадки теплозащитный слой будет черным. Из-за облака плазмы связь с экипажем на несколько минут будет затруднена.

Дальнейшее торможение произойдет за счет парашютов. На высоте менее метра до земли на "Союзе МС-23" сработают двигатели мягкой посадки. Приземление спускаемого аппарата ожидается юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане в 14:17 мск.

Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на станцию 21 сентября прошлого года на корабле "Союз МС-22". С тех пор с помощью двигателей российских кораблей было совершено 19 коррекций орбиты, а российские космонавты выполнили шесть выходов в открытый космос, преимущественно направленных на дооснащение многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

За время полета члены экипажа также провели эксперименты по научной программе станции, в частности, эксперимент "Вампир" по выращиванию кристаллов в электровакуумной печи в условиях микрогравитации, эксперимент "Кардиовектор", в рамках которого космонавты вновь проверили влияние невесомости на работу сердца и параметры дыхания, и эксперимент "Каскад" по выращиванию микроорганизмов грибной культуры. Кроме того, с апреля на 3D-принтере было напечатано большинство макетов модулей МКС. Весь год Петелин также выполнял функции спецкора ТАСС: передавал с орбиты новости, фото- и видеоматериалы.