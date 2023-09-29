В Калуге музей космонавтики впервые покажет выставку космиста Смирнова-Русецкого

В экспозицию войдут "Млечный путь", "Лесная корона", "Светящиеся миры", "Зимняя дорога", "Древние ступени"

КАЛУГА, 29 сентября. /ТАСС/. Работы художника-космиста Бориса Смирнова-Русецкого, одного из пионеров художественного освоения космоса, представят на выставке "Идущий к звездам" в Калуге. Это первый совместный проект Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге и Государственного музея искусства народов Востока, рассказали ТАСС в пресс-службе музея космонавтики.

"Музей истории космонавтики в Калуге совместно с музеем Востока впервые совместно готовят уникальную выставку Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого. Она называется "Идущий к звездам" и откроется 5 октября. В экспозицию войду работы из цикла "Космос", важно то, что во времена расцвета художников-космистов многие из них переживали тяжелые времена и даже были в ГУЛАГе, несмотря на это, до нас дошли шедевры художественного освоения космоса, которые дополняли научные труды ученых Чижевского, Федорова, Циолковского и Вернадского. Смирнова-Русецкого можно называть одним из пионеров художественного освоения космоса", - рассказала собеседница агентства.

На выставке будет представлено 25 живописных картин Бориса Смирнова-Русецкого из фондов музея истории космонавтики и музея Востока, большинство из которых относятся к циклу "Космос". В экспозицию войдут "Млечный путь", "Лесная корона", "Светящиеся миры", "Зимняя дорога", "Древние ступени". "Картины Смирнова-Русецкого уникальны тем, что он показывает зрителям не ужасающую бесконечность вселенной, а бесконечную красоту космоса, в котором человек открыт и доверяет небесам. Поэтому на картине "Кормчие звезды" парусник идет под россыпью ночных светил спокойно и смело: он на верном пути", - добавили в музее.

О художнике

Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий родился в 1905 году в Петербурге, обучался в художественной студии Ф. И. Рерберга, затем в высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) на отделении графики. Он принадлежит к поколению Серебряного века, знал А. Белого и М. Волошина, слушал лекции П. Флоренского, переписывался с В. Кандинским, знаковой стала для него встреча с Николаем Константиновичем Рерихом летом 1926 года, в эти годы формируется объединение художников-космистов "Амаравелла", куда входил Смирнов-Русецкий. Он один из первых стал изучать в художественном плане воплощение идей освоения космоса. Смирнов-Русецкий провел 14 лет в лагерях и ссылке за "антисоветскую пропаганду". В 1956 году он вернулся в Москву после реабилитации, а в 1962-м защитил кандидатскую диссертацию в области кристаллической структуры металлов. С 1974 года, оставив научную деятельность, целиком отдался искусству и работал как художник.