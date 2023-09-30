Грузовой корабль Cargo Dragon может отправиться на МКС для пополнения запасов 1 ноября

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоится с космодрома в космическом центре Кеннеди не ранее 1 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Очередной запуск грузового корабля Cargo Dragon с целью пополнения запасов на Международной космической станции (МКС) запланирован на 1 ноября. Об этом сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоится с космодрома в космическом центре Кеннеди (штат Флорида) не ранее 1 ноября, сообщает ведомство. Экипаж МКС получит продовольствие и оборудование для проведения исследований.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon производства SpaceX, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.