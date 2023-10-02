2 октября, 12:02

Более 2 тыс. туристов посетили космодром Восточный в 2022 году

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что этот показатель планируется кратно наращивать

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Космодром Восточный в 2022 году принял более 2 тыс. туристов, этот показатель планируется кратно наращивать. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"У нас уже более 2 тыс. туристов побывало на космодроме в 2022 году, в наших планах кратно наращивать данную цифру. Для этого мы совместно планируем развивать инфраструктуру для обеспечения соответствующего качества услуг для внутренних и иностранных туристов", - приводит его слова пресс-служба Роскосмоса.

Для этих целей, отметили в госкорпорации, Роскосмос и правительство Амурской области договорились развивать туризм в регионе, в том числе на космодром. Соответствующее соглашение подписали Борисов и глава региона Василий Орлов.

Одним из ключевых шагов по развитию туристического маршрута станет создание гостиничного комплекса в ЗАТО Циолковский, что позволит размещать на территории ЗАТО как сотрудников Роскосмоса, так и посетителей.

В апреле 2022 года власти Амурской области сообщили, что планируют включить тур на космодром Восточный в перечень национальных брендовых маршрутов одним из первых. Позже в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сообщили ТАСС о разработке совместно с Роскосмосом, Агентством стратегических инициатив и Минэкономразвития и внешних связей Амурской области программы развития индустриального туризма на космодроме Восточный. 

Теги:
РоссияБорисов, Юрий Иванович
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