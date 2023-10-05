Российский комплекс мониторинга за космическим мусором в ЮАР работает на полную мощность

Исполнительный директор Южно-Африканского национального космического агентства Хумбулани Мудау заявил, что проводится работа по обучению африканских специалистов

БАКУ, 5 октября. /ТАСС/. Открывшийся в ЮАР в июле 2023 года российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора (ОЭК ОКМ) работает на полную мощность, проводится работа по обучению африканских специалистов. Об этом заявил ТАСС исполнительный директор Южно-Африканского национального космического агентства (САНСА) Хумбулани Мудау на полях 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

"Мы запустили этот комплекс, сейчас он работает на полную мощность, наши российские партнеры обучают африканских специалистов работе с этой системой", - сказал он.

Мудау выразил уверенность, что российский комплекс мониторинга внесет весомый вклад в исследование космоса и защиту южноафриканских космических объектов.

По его словам, сотрудничество с Роскосмосом поможет Претории в обеспечении развития космической экономики.

В конце июля в ЮАР открылся российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора. Станция была построена в рамках контракта предприятия НПК СПП (входит в Роскосмос) и Южноафриканского национального космического агентства. Она может обнаруживать космический мусор на высотах от 120 км до 40 тыс., а также определять угловые координаты космических объектов и идентифицировать с базой данных.

Международный астронавтический конгресс - ежегодное мероприятие, которое проводится под эгидой Международной астронавтической федерации (МАФ) и является одним из главных космических событий. В 2022 году Россия не участвовала в конгрессе, поскольку большинству членов делегации было отказано в визах, несмотря на то что РФ с 1993 года является членом МАФ и представлена в бюро этой организации.