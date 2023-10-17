Женщины-космонавты из Белоруссии прошли подготовку в кратковременной невесомости

Марина Василевская и Анастасия Ленкова освоили многочасовой курс теоретической подготовки, а затем совершили два полета

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Представительницы Белоруссии Марина Василевская и Анастасия Ленкова в рамках подготовки к полету в космос успешно прошли тренировки в самолете-лаборатории Ил-76МДК, в котором создается кратковременная невесомость. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

"У представительниц Республики Беларусь Марины Василевской и Анастасии Ленковой под руководством опытных инструкторов ЦПК прошли две тренировки в условиях кратковременной невесомости на борту самолета-лаборатории", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, сначала Василевская и Ленкова прошли многочасовой курс теоретической подготовки, а затем совершили два полета. Первый из них был ознакомительным. После адаптации к невесомости, которая длится 20 секунд, пилоты самолета выполнили фигуру "горка", а члены испытательно-тренировочной бригады выполнили несколько упражнений после отрыва от пола: переместились вдоль самолета и от борта к борту с применением различных элементов фиксации, передавали грузы, отработали навыки ориентации тела в пространстве.

Во время второго полета Василевской и Ленковой пришлось надевать скафандры, передвигаться по салону и выполнять упражнения с перемещением грузов. "Инструкторы ЦПК отметили, что участники космического полета за две тренировки на самолете-лаборатории смогли многому научиться и сделать большой объем работы. Также они обратили внимание, что белорусские участницы космического полета достаточно быстро адаптировались к цикличности режимов кратковременной невесомости и перегрузок, у них хорошо развита координация движений и ориентация в безопорном пространстве", - подчеркнули в госкорпорации.

В марте 2024 года к МКС отправится корабль "Союз МС-25". В экипаж войдут гражданка Белоруссии Марина Василевская (дублер - Анастасия Ленкова), космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Василевская и Новицкий совершат короткий полет и вернутся на Землю на "Союзе МС-24". Миссия астронавта NASA продлится до сентября 2024 года, после чего Дайсон вернется на Землю вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на корабле "Союз МС-25".