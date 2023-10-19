Орбиту МКС подняли почти на километр перед запуском "Прогресса МС-25"

В Роскосмосе уточнили, что средняя высота орбиты станции составила 418,2 км над поверхностью Земли

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована, чтобы сформировать баллистические условия перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-25". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения запуска грузового корабля "Прогресс МС-25", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,8 км и составила 418,2 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24". Они были включены в 06:46 мск и проработали 1 029,9 секунды.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (специальный корреспондент ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорел О’Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.