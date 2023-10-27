Борисов: за 10 лет мировая орбитальная спутниковая группировка увеличилась в 10 раз

По словам гендиректора Роскосмоса, российская орбитальная группировка к 2035-2036 годам приблизится к 3 тыс. космических аппаратов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Мировая орбитальная спутниковая группировка за последние 10 лет увеличилась примерно в 10 раз, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Еще в 1975 году у нас было примерно 27% мирового рынка всех космических услуг. За последние 10 лет мировая группировка выросла кратно, то есть увеличилась примерно в 10 раз. Это связано с востребованностью космических услуг. Сегодня нельзя представить развитие экономики без космических услуг - это и связь, и широкополосный доступ в интернет, и прогноз погоды, и научные исследования", - отметил он в интервью телеканалу "Россия-24".

Российская орбитальная группировка к 2035-2036 годам приблизится к 3 тыс. космических аппаратов, а мировая будет насчитывать 60-70 тыс. спутников, заявил гендиректор Роскосмоса.

"По нашим оценкам, к 2030 году российская космическая группировка должна насчитывать не менее 1 200 спутников, к 2035-2036 годам приблизится к 3 тыс., мировая космическая группировка к этому периоду прогнозируется в составе около 60-70 тыс.", - сказал Борисов.