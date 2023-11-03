Первый разведывательный спутник Южной Кореи запустят 30 ноября

Запуск пройдет с базы Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния

СЕУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Первый военный разведывательный спутник южнокорейской разработки будет запущен 30 ноября на ракете американской компании SpaceX Falcon 9 с базы Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик.

Как информирует агентство Yonhap, министр добавил, что президент Республики Корея Юн Сок Ёль, насколько ему известно, не планирует отправиться в США на запуск.

Син Вон Сик сказал, что намерен укреплять разведывательный потенциал Южной Кореи в ответ на планы КНДР отправить первый для народной республики разведывательный спутник в космос. В Сеуле считают, что попытки Пхеньяна вывести спутник в космос нарушают санкции Совета Безопасности ООН, поскольку при запуске используются технологии баллистических ракет.

КНДР предприняла две неудачные попытки запуска в мае и августе. Власти народной республики обозначили намерение осуществить запуск в третий раз в октябре. Ранее Институт национального объединения Республики Корея предположил, что КНДР попытается запустить свой спутник раньше, чем Южная Корея. Исследователи посчитали, что запуск вероятен в период с 10 по 26 октября.

Национальное управление оборонных закупок Республики Корея в феврале 2023 года объявило, что запуск первого для страны разведывательного спутника состоится в ноябре.