Жители Земли 9 ноября увидят затмение Венеры

Явление будет доступно для наблюдений из западной части России, Европы, стран Африки и Азии, а также на территориях Шпицбергена и Гренландии

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Венера в четверг больше чем на час скроется за Луной. При ясной погоде затмение будет, в частности, доступно для наблюдений из западной части России, сообщила пресс-служба Московского планетария.

"В четверг, 9 ноября, Венера скроется за Луной на 1 час 12 минут 32 секунды. Произойдет затмение Венеры Луной или, как называют это явление астрономы, покрытие Венеры Луной. Это будет уже второе покрытие в 2023 году, первое произошло 24 марта", - говорится в сообщении.

Явление будет доступно для наблюдений из западной части России, Европы, стран Африки и Азии, а также на территориях Шпицбергена и Гренландии. В Москве покрытие Луной Венеры начнется над западным горизонтом в 13:02 и продлится до 14:15.

"Для наблюдения этого явления необходимо подготовиться. Нужно заранее найти Луну и яркую Венеру. При ясном небе они будут видны невооруженным глазом, но можно поискать их в телескоп или бинокль", - уточнили астрономы.

Убывающая Луна в день покрытия будет находиться в фазе, близкой к новолунию (13 ноября). Венера скроется за освещенным ее краем, а после окончания затмения появится из-за неосвещенного.