Роскосмос сообщил об установке макета "Ангара-НЖ" на пусковой стол Восточного

Макет предназначен для отработки подготовки первой летной ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" к пуску, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Полноразмерный макет "Ангара-НЖ" ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" установлен на пусковой стол космодрома Восточный в рамках испытаний стартовой инфраструктуры космическо-ракетного комплекса (КРК) "Амур", сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня в 9 утра из ворот технического комплекса космодрома Восточный выехал подвижной состав с "Ангарой-НЖ" на стартовый комплекс КРК "Амур". С помощью транспортно-установочного агрегата макет ракеты был успешно переведен в вертикальное положение и установлен на пусковой стол", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместный расчет приступил к проведению комплексных испытаний первого этапа. Специалисты Роскосмоса на данный момент подводят к макету необходимые коммуникации.

"Испытания будут проводиться в течение месяца. Расчету предстоит отработка эксплуатационной документации, в том числе в части заправки и слива компонентов ракетного топлива", - добавили в госкорпорации.

Макет "Ангара-НЖ" изготовлен на предприятии "Полет" и предназначен для отработки подготовки первой летной "Ангары-А5" к пуску, а также для аттестации технического и стартового комплексов космического ракетного комплекса "Амур" на космодроме Восточный. Макет прибыл на космодром 5 июня.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк (1-й Государственный испытательный космодром Минобороны РФ).