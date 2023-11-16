16 ноября, 10:10

Роскосмос сообщил об установке макета "Ангара-НЖ" на пусковой стол Восточного

Макет предназначен для отработки подготовки первой летной ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" к пуску, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Полноразмерный макет "Ангара-НЖ" ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" установлен на пусковой стол космодрома Восточный в рамках испытаний стартовой инфраструктуры космическо-ракетного комплекса (КРК) "Амур", сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня в 9 утра из ворот технического комплекса космодрома Восточный выехал подвижной состав с "Ангарой-НЖ" на стартовый комплекс КРК "Амур". С помощью транспортно-установочного агрегата макет ракеты был успешно переведен в вертикальное положение и установлен на пусковой стол", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместный расчет приступил к проведению комплексных испытаний первого этапа. Специалисты Роскосмоса на данный момент подводят к макету необходимые коммуникации.

"Испытания будут проводиться в течение месяца. Расчету предстоит отработка эксплуатационной документации, в том числе в части заправки и слива компонентов ракетного топлива", - добавили в госкорпорации.

Макет "Ангара-НЖ" изготовлен на предприятии "Полет" и предназначен для отработки подготовки первой летной "Ангары-А5" к пуску, а также для аттестации технического и стартового комплексов космического ракетного комплекса "Амур" на космодроме Восточный. Макет прибыл на космодром 5 июня.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк (1-й Государственный испытательный космодром Минобороны РФ). 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация