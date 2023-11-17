17 ноября, 08:27

Япония намерена запустить новую-ракету носитель H3 в 2024 финансовом году

Глава Японского агентства аэрокосмических исследований Хироси Ямакава отметил, что такое решение было принято по результатам проведения дополнительных испытаний системы сгорания основного двигателя ракеты

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) после неудачной попытки в марте рассчитывает осуществить следующий запуск новой ракеты-носителя тяжелого класса H3 в следующем финансовом году (апрель 2024 - март 2025 года). Об этом заявил глава организации Хироси Ямакава.

"Мы добились значительного прогресса в плане надежности. Мы хотели бы запустить ее как можно скорее в течение следующего финансового года", - приводит его слова телеканал NHK. Он отметил, что такое решение было принято по результатам проведения дополнительных испытаний системы сгорания основного двигателя ракеты.

7 марта JAXA осуществила первый запуск H3 с космодрома Танэгасима. Однако из-за того, что не удалось запустить двигатель второй ступени, японские специалисты инициировали самоуничтожение ракеты. Ожидалось, что она выведет на орбиту японский спутник ALOS-3, предназначенный для наблюдения за стихийными бедствиями. Обломки ракеты упали в водах к востоку от Филиппин, никакого ущерба не зафиксировано.

H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени могут меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей. Разработка ракеты началась в 2013 году. Компания Mitsubishi Heavy Industries потратила на эти цели около 200 млрд иен ($1,4 млрд). Для создания некоторых деталей новой ракеты-носителя использовались 3D-принтеры, что позволило снизить стоимость ее производства.

H3 должна была заменить ракету-носитель H-2A , которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 46 запусков 45 завершились успешно. 

Теги:
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