Китай в 2024 году запустит четыре космических корабля к своей станции на орбите

Будут запущены "Шэньчжоу-18" и "Шэньчжоу-19" с тайконавтами на борту, а также грузовики "Тяньчжоу-7" и "Тяньчжоу-8"

ПЕКИН, 19 ноября. /ТАСС/. Китай в 2024 году осуществит четыре запуска грузовых и пилотируемых кораблей к своей орбитальной станции. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР, опубликовав эмблемы миссий на этот период.

Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, в следующем году будут запущены "Шэньчжоу-18" и "Шэньчжоу-19" с тайконавтами на борту, а также грузовики "Тяньчжоу-7" и "Тяньчжоу-8". Ориентировочные даты этих миссий не названы.

В то же время, по сведениям Центрального телевидения Китая, "Тяньчжоу-7" планируется отправить на орбиту в начале следующего года с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань).

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы "Т" (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и доступен для международных проектов.